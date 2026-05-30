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क्या आप भी खाते हैं पपीता? इन बीमारियों में पहुंचा सकता है नुकसान
Preeti-rajput
May 30, 2026
May 30, 2026
Preeti-rajput
खासकर कच्चा या अधपका पपीता खाने से बचें. इसमें मौजूद लेटेक्स गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है, जिससे गर्भावस्था में परेशानी का खतरा बढ़ सकता है.
गर्भवती महिलाएं
कुछ लोगों को पपीता खाने से खुजली, सूजन, त्वचा पर चकत्ते या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए.
पपीते से एलर्जी वाले लोग
पपीता रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है. इसलिए जिन लोगों का ब्लड शुगर पहले से कम रहता है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.
लो ब्लड शुगर वाले मरीज
पपीता कुछ दवाओं के असर को प्रभावित कर सकता है. इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है.
खून पतला करने वाली दवा लेने वाले लोग
ज्यादा मात्रा में पपीता खाने से कुछ लोगों को पेट दर्द, गैस, दस्त या पेट में असहजता की समस्या हो सकती है.
पाचन संबंधी समस्या वाले लोग
जिन लोगों को रबर या लेटेक्स से एलर्जी होती है, उन्हें पपीता खाने पर भी एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए.
लेटेक्स संवेदनशीलता वाले लोग
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