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अब बिना PAN नहीं होंगे बड़े लेनदेन! ₹2 लाख की शॉपिंग, यात्रा और प्रॉपर्टी डील पर लागू हुए अहम नियम
Anshika-thakur
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Anshika-thakur
अब बिना PAN नहीं होंगे बड़े लेनदेन! ₹2 लाख की शॉपिंग, यात्रा और प्रॉपर्टी डील पर लागू हुए अहम नियम
पेमेंट के लिए PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. यहां मुख्य जानकारी दी गई है.
₹2 लाख या उससे ज्यादा की खरीदारी के लिए PAN कार्ड जरूरी है.
PAN कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए ही नहीं होता बल्कि कई दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसकी जरूरत होती है.
₹2 लाख से ज्यादा कीमत का सामान खरीदते समय आपको अपना PAN कार्ड देना होगा.
अगर आपका यात्रा का खर्च ₹2 लाख से ज्यादा है, तो PAN कार्ड की जरूरत होगी.
₹20 लाख से ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए PAN कार्ड जरूरी है.
गाड़ी या ₹2 लाख से ज्यादा कीमत वाली कोई भी चीज खरीदते समय आपको अपना PAN कार्ड देना होगा.
किसी अनलिस्टेड कंपनी में ₹1 लाख या उससे ज्यादा के शेयर खरीदते समय PAN की जानकारी देना जरूरी है.
डीमैट अकाउंट खोलने या अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए निवेश करने के लिए PAN कार्ड की जरूरत होती है.
गलत PAN जानकारी देने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है.
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