अब बिना PAN नहीं होंगे बड़े लेनदेन! ₹2 लाख की शॉपिंग, यात्रा और प्रॉपर्टी डील पर लागू हुए अहम नियम

PAN कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए ही नहीं होता बल्कि कई दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसकी जरूरत होती है.