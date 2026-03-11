✕
इस ईद अपनाएं ये पाकिस्तानी लुक, सूट देखते ही हर कोई हो जाएगा दीवाना
Heena-khan
Mar 11, 2026
इस ईद पर पाकिस्तानी सूट एक बहुत ही एलिगेंट और ट्रेंडी ऑप्शन है, जो सादगी के साथ शाही लुक देता है.
आप लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ता के साथ पलाज़ो या ट्राउज़र पहन सकती हैं, जो क्लासी और स्टाइलिश लगता है.
चिकनकारी या हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले सूट ईद के मौके पर बहुत ग्रेसफुल दिखाई देते हैं.
पेस्टल कलर्स जैसे पिस्ता ग्रीन, पाउडर ब्लू और पीच पाकिस्तानी सूट में बेहद खूबसूरत लगते हैं.
हेवी दुपट्टा और सिंपल सूट का कॉम्बिनेशन भी ईद के लिए परफेक्ट माना जाता है.
आप अनारकली स्टाइल पाकिस्तानी सूट भी ट्राई कर सकती हैं, जो फेस्टिव लुक को और खास बनाता है.
झुमके, सॉफ्ट मेकअप और स्टाइलिश दुपट्टा ड्रेप के साथ यह लुक ईद पर आपकी खूबसूरती को और निखार देगा.
