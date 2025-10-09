✕
Oct 09, 2025
Anuradha-kashyap
फोन अपने आप बंद हो रहा है? ओवरहीटिंग की ये है असली वजह
अगर आप घंटों तक गेम खेलते हैं या नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देखते हैं, तो फोन का प्रोसेसर ज़्यादा काम करता है. यही कारण है कि फोन जल्दी गर्म हो जाता है.
कई लोग चार्जिंग के वक्त भी फोन चलाते रहते हैं, ऐसा करने से बैटरी पर ज़्यादा लोड पड़ता है और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है.
जब नेटवर्क कमजोर होता है तो फोन सिग्नल पकड़ने में ज़्यादा मेहनत करता है, इससे भी फोन का तापमान बढ़ता है और सिस्टम ओवरलोड हो जाता है.
कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिससे प्रोसेसर लगातार एक्टिव रहता है, ये बैटरी भी खाती हैं और फोन को गर्म भी करती हैं.
फोन को सीधी धूप या बंद गाड़ी में छोड़ने से इसका तापमान बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में बैटरी फटने का खतरा भी रहता है.
भारी या मोटा मोबाइल कवर फोन की हीट बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए हल्का और एयर पास करने वाला कवर इस्तेमाल करें.
लगातार गर्म होने से बैटरी लाइफ घटती है, परफॉर्मेंस स्लो होती है और कभी-कभी फोन अपने-आप बंद भी है.
