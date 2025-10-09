फोन अपने आप बंद हो रहा है? ओवरहीटिंग की ये है असली वजह

अगर आप घंटों तक गेम खेलते हैं या नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देखते हैं, तो फोन का प्रोसेसर ज़्यादा काम करता है. यही कारण है कि फोन जल्दी गर्म हो जाता है.