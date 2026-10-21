✕
इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
Kamesh-dwivedi
Oct 21, 2026
Oct 21, 2026
Kamesh-dwivedi
फिल्मों के दीवानों के लिए अक्टूबर का ये सप्ताह काफी शानदार होने वाला है. कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं.
गजब रात 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर
रितेश शाह के निर्देशन में बनी इस थ्रिलर में मनोज बाजपेयी पुलिसवाले की भूमिका में नजर आएंगे.
सूमो दीदी
जी 5 पर 23 अक्टूबर को
द पैराडाइज 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर
चार यार 23 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर
Read More
राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ
इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?
सनी देओल की 5 शानदार फिल्में