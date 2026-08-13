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ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?
Sohail-rahman
Aug 13, 2026
Aug 13, 2026
Sohail-rahman
ओटीटी पर इस हफ्ते कई फिल्में रिलीज हो रही हैं.
जिसमें कॉकटेल 2, भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं.
शाहिद कपूर की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता 14 अगस्त को जी 5 पर रिलीज हो रही है.
संजय दत्त की आखिरी सवाल 14 अगस्त को Lionsgate Play पर रिलीज होने वाली है.
हॉलीवुड की ‘डोंट से गुड लक’ ( Don't Say Good Luck) 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
उमथेथो (umthetho) नेटफ्लिक्स पर 14 अगस्त को रिलीज हो रही है.
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