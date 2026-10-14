Inkhabar Hindi News

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

Kamesh-dwivedi
Oct 14, 2026
Oct 14, 2026
Kamesh-dwivedi

16 अक्टूबर को कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर दस्तक दे रही हैं. जानें उनके नाम.

डीसी- सोनी लिव

मास्टरप्लान- अमेजन प्राइम वीडियो

तेनजिंग- एप्पल टीवी

आशा- जी 5

मनी ट्रैप- नेटफ्लिक्स

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