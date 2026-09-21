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ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?
Sohail-rahman
Sep 21, 2026
Sep 21, 2026
Sohail-rahman
जियो हॉटस्टार पर ‘हुंकार-द रोर’ वेब सीरीज 25 सितंबर को रिलीज हो रही है.
नेटफ्लिक्स पर ‘शक-ट्रस्ट नो वन’ वेब सीरीज 24 सितंबर को रिलीज हो रही है.
यश की फिल्म ‘टॉक्सिक- ए फेरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ जी 5 पर 25 सितंबर को रिलीज हो रही है.
‘डोंट बी शाई’ फिल्म प्राइम वीडियो पर 25 सितंबर को रिलीज हो रही है.
इसके अलावा, रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2 प्राइम वीडियो पर 26 सितंबर से स्ट्रीम किया जाएगा.
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