रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी पर मिलेगा डबल मजा
Preeti-rajput
Mar 02, 2026
Preeti-rajput
इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 मार्च से देख सकते हैं. अनिल कपूर अर्जुन मौर्या का किरदार निभाते नजर आएंगे.
सूबेदार
इसे आप जी5 पर 6 मार्च से देख सकते हैं. पंकज कपूर, डिंपल कपाड़िया, अपारशक्ति खुराना और समीर सोनी इस सीरीज में अहम रोल निभाते नजर आएंगे.
जब खुली किताब
ये अपकमिंग सीरीज ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च से देख सकते हैं. यह फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है.
हेलो बच्चों
यह फिल्म 6 मार्च से हिंदी समेत कई भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. इस फिल्म से अभिशन जीविंथ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है.
विद लव
गुजराती फ़िल्म लालो कृष्ण सदा सहायते 6 मार्च को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है.
लालो कृष्ण सदा सहायते
इसे ओटीटी के प्लेटफॉम अमेजन प्राइम वीडियो पर 4 मार्च से देख सकते हैं. इस ड्रामा में हीरो फिएनेस टिफिन शरलॉक होम्स का रोल अदा करते नजर आएंगे.
यंग शरलॉक
