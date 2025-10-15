आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो अब इन खास तरीकों से करें वार्डरोब को ऑर्गेनाइज

✕
Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो अब इन खास तरीकों से करें वार्डरोब को ऑर्गेनाइज
आपने अक्सर लोगों को खुद ही अलमारी में रखे कपड़े ढ़ूढ़ते हुए देखा होगा, जो कि वार्डरोब ऑर्गेनाइज न होने की वजह से होता है.
ऐसे में अगर आपका वार्डरोब भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नही है यो अलमारी में रखे हुए कपड़े आसानी से नहीं मिल पाते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जो आपकी वार्डरोब को एकदम सलीकेदार बना देंगे.
गर्मी, सर्दी और त्योहारों के कपड़े अलमारी के अलग-अलग सेक्शन में रखें.
सीजनल कपड़ों को अलग करें-
साड़ी, सूट और जैकेट्स जैसे कपड़ों को हैंगर पर टांगें ताकि सिलवटें न पड़ें.
हैंगर का सही इस्तेमाल करें-
अलमारी में बॉक्स का इस्तेमाल करने से छोटे कपड़े, मोजे, अंडर गारमेंट्स को अलग रखना आसान होता है.
बॉक्स और डिवाइडर लगाएं-
टी-शर्ट्स और लोअर को रोल करके रखने से जगह बचती है और ये जल्दी दिखते भी हैं.
रोलिंग मेथड अपनाएं-
एक छोटा चार्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि कौन सा कपड़ा किस सेक्शन में है.
कैटलॉग सिस्टम बनाएं-
पुराने या न पहनने वाले कपड़े हर महीने निकालें और जगह खाली करें.
हर महीने मिनी क्लीनअप करें-
