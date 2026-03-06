✕
संतरे से ज्यादा फायदेमंद हैं उसके छिलके, जानिए इसके लाभ
Ranjana-sharma
Mar 06, 2026
सर्दियों में बाजार में मिलने वाले संतरे का रसदार गूदा तो लोग चाव से खाते हैं, लेकिन उसके छिलकों को अक्सर फेंक देते हैं.
पोषण और औषधीय गुणों का खजाना
संतरे के छिलकों में विटामिन C की मात्रा गूदे से भी ज्यादा होती है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है
इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार
ऑरेंज पील्स में मौजूद फाइबर पेट की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. यह गैस, एसिडिटी, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है.
पाचन के लिए फायदेमंद
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो संतरे का छिलका मदद कर सकता है. इसमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है.
वजन घटाने में सहायक
ऑरेंज पील में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं. अगर इसके सूखे छिलकों का पाउडर बनाकर फेस पैक की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो यह चेहरे से दाग-धब्बे कम करने में मदद कर सकता है.
स्किन को बनाता है साफ और ग्लोइंग
