✕
OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें दाम
Sanskritij-jaipuria
Jan 30, 2026
Jan 30, 2026
Sanskritij-jaipuria
OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें दाम
अगर आप OnePlus 15R या Reno15 में से कोई फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार देख लें कौन सा ज्यादा अच्छा फोन है.
OnePlus 15R में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 है, जो Reno15 के Snapdragon 7 Gen 4 की तुलना में ज्यादा तेज है.
OnePlus 15R की स्क्रीन 6.83 AMOLED 165Hz है, जबकि Reno15 में 6.59 AMOLED 120Hz डिस्प्ले है.
OnePlus 15R में 7400mAh भारी बैटरी है, जो नियमित उपयोग में ज्यादा बैकअप देती है; Reno15 में 6500mAh बैटरी है.
Reno15 में ट्रिपल रियर कैमरा (50MP+50MP+8MP) है, जिससे जूम और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बेहतर होता है, जबकि 15R में ड्यूल कैमरा (50MP+8MP) सेटअप है.
Reno15 का सेल्फी कैमरा 50MP है, वहीं OnePlus 15R में 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है.
दोनों फोन 256GB स्टोरेज दे सकते हैं, पर 15R में UFS 4.1 तेज स्टोरेज और LPDDR5X Ultra RAM है, वहीं Reno15 में UFS 3.1 और आम LPDDR5X RAM है.
Reno15 की कीमत 45,999 है और 15R 47,998 है.
Read More
OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें दाम
माघ पूर्णिमा 2026 कब है?
क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम बातें
हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें