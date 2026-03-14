✕
LPG बचाने का स्मार्ट तरीका! 15 मिनट में तैयार करें ये शानदार वन-पॉट मील
Preeti-rajput
Mar 14, 2026
Mar 14, 2026
Preeti-rajput
आप रसम राइस बना सकते हैं. ये एक डिलीशियस डिश है,जिससे पेट भी भरा रहेगा.
आप किनोआ पुलाव बना सकते हैं. सब्जियां और मसाले डालें. फिर भीगा हुआ क्विनोआ डालकर इसे भून लें.
हरा-भरा पुलाव बना सकते हैं. ये भी ऐसी डिश आपका पेट भरने के साथ फटाफट तैयार भी हो जाती है.
आप नूडल सूप बना सकते हैं. ये भी लंच के लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.
ब्रेकफास्ट के लिए उपमा ट्राई करना चाहिए. यह जल्दी तैयार हो जाता है और टेस्टी भी होता है.
Read More
इस ईद पहनें कुछ खास, ये 5 फैशन लुक आपको बना देंगे स्टाइल आइकॉन
LPG बचाने का स्मार्ट तरीका! 15 मिनट में तैयार करें ये शानदार वन-पॉट मील
20 या 21 मार्च! किस दिन होगी ईद-उल-फितर?
सिर्फ 10 हजार में घूमिए भारत की ये खूबसूरत जगहें, अभी बना लें ट्रैवल लिस्ट!