सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी देखें उनकी बचपन की तस्वीरें 

\u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u0940 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0915\u093e\u0928 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0905\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0928 \u092c\u091a\u092a\u0928 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0938\u092c\u0915\u0940 \u092b\u0947\u0935\u0930\u0947\u091f \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0928\u0935\u093e\u092c\u0940 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924\u0940 \u0914\u0930 \u092c\u093f\u0902\u0926\u093e\u0938 \u0905\u0902\u0926\u093e\u091c\u093c \u0938\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0926\u093f\u0932 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u0915\u0932 \u0909\u0928\u0915\u093e \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u0939\u0948\u0964\n