सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी देखें उनकी बचपन की तस्वीरें 

इस तस्वीर में नन्हीं सारा अली खान अपनी प्यारी मुस्कान और मासूम शरारतों से दिल जीत रही हैं। सफेद ड्रेस में उनका भोला चेहराअलग ही जादू बिखेर रहा है

पापा सैफ अली खान की गोद में नन्ही सारा की यह मासूम अदाएं दिल को छू जाती हैं। गुलाबी टी-शर्ट और दो चोटियों में सजी हुई वो एकदम गुड़िया लग रही हैं।

सफेद और गुलाबी ड्रेस में  सारा की  मासूम मुस्कान सभी का दिल जीत रही हैं ।

सैफ अली खान की गोद में बैठी नन्ही सारा ने  गुलाबी चुन्नी और सुनहरी कढ़ाई वाले कपड़े पहन रखें  हैं और वो शरारत भरी  मुस्कान देती हुई नजर आ रही हैं।

सारा ने इस तस्वीर में रंग-बिरंगी फ्रॉक और गोल चश्मे लगा रखे हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ गले मिलकर तस्वीर खिंचवा रही हैं।