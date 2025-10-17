✕
Oct 17, 2025
Anuradha-kashyap
बिना तेल के मजेदार Diwali स्नैक्स ट्राई करें, जानिए कैसे!
बिना तेल के आप नट्स और ड्राय फ्रूट्स का मिक्स तैयार कर सकते हैं, इसमें बादाम, काजू और किशमिश डालें। यह हेल्दी और एनर्जी-फुल स्नैक है।
रोस्टेड चना बनाने में कोई तेल नहीं चाहिए। इसे हल्के मसालों के साथ भूनें, यह प्रोटीन से भरपूर और क्रिस्पी ट्रीट है.
ओट्स और ड्राय फ्रूट्स मिलाकर बिना बेकिंग ऑयल के बार्स बनाएं, यह स्नैक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट है.
मखाने को हल्के मसालों में भूनकर तैयार करें, यह सुपर हेल्दी, कम कैलोरी और क्रिस्पी स्नैक है, जो Diwali में भी मज़ेदार लगेगा.
मूंगफली और ड्राय फ्रूट्स मिलाकर भूनें, तेल का इस्तेमाल नहीं, लेकिन स्वाद और क्रंच दोनों बने रहेंगे.
सीजनल फ्रूट्स काटकर हल्का चाट मसाला डालें, बिना तेल के यह फ्रेश और हेल्दी स्नैक आपके Diwali पार्टी के लिए परफेक्ट है.
बाजार में उपलब्ध वेगन पफ्स को हल्का सेंक लें, बिना तेल के क्रिस्पी और टेस्टी ट्रीट तैयार है. बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा.
बेसन में हल्दी और मसाले मिलाकर बिना तेल के क्रैकर्स बनाएं, यह स्नैक हल्का और सेहतमंद है, Diwali की पार्टी के लिए बिल्कुल सही
