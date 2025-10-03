✕
Oct 03, 2025
Komal-singh
जायफल खाने के अद्भुत फायदे
जायफल में मौजूद प्राकृतिक गुण गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्या को कम करते हैं.
अगर आपको नींद नहीं आती तो रात को हल्के गुनगुने दूध में जायफल पाउडर मिलाकर पीने से दिमाग शांत होता है और गहरी नींद आती है
जायफल का सेवन मूड को बेहतर करता है. इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं.
जायफल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में फायदेमंद साबित होते हैं.
नियमित रूप से जायफल का सीमित सेवन ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है और दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.
जायफल का सेवन मुँह की बदबू को खत्म करता है और मुँह की सफाई में भी मदद करता है.
जायफल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाव करता है.
जायफल का सेवन और इसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से दाग-धब्बे और पिंपल्स कम होते हैं. यह स्किन को प्राकृतिक चमक देता है.
जायफल पाचन को बेहतर बनाकर और मेटाबॉलिज़्म को तेज करके फैट कम करने में मदद करता है.
Read More
बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं इलायची पानी
ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट लुक!
कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′ से लूटी लाइमलाइट
करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की नजरे हटना होगा मुश्किल