नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

नुसरत भरूचा को परफ्यूम का बहुत शौक है. एक्ट्रेस ने फराह खान के व्लॉग में अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हुए उसकी झलक भी दिखाई थी. अभिनेत्री के पास अब 200 से अधिक जोड़ी जूते हैं.