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बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट
Sohail-rahman
Oct 01, 2026
Oct 01, 2026
Sohail-rahman
नुसरत भरूचा इन दिनों बाली ट्रिप पर हैं.
जहां उनका एक्सीडेंट होने की खबर सामने आ रही हैं.
चोट की वजह से बाली के हीं अस्पताल में भर्ती हैं.
हालांकि, उन्होंने खुद इस घटना या चोट के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं.
ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है.
बताया जा रहा है कि काम के सिलसिले में नुसरत बाली गई थीं.
काम की बात करें तो वह टाइगर श्रॉफ के साथ एक फिल्म में काम कर रही हैं.
जिसकी शूटिंग अगस्त महीने में शुरू हो गई है. इस फिल्म का नाम अभी नहीं रखा गया है.
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