✕
Oct 21, 2025
Karishma-upadhyay
बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस खट्टे फल के रस से पाएं नेचुरल ग्लोइंग स्किन!
इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि लोग ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बाजार से कई तरह के महंगे प्रोडक्ट्स खरीदकर इस्तेमाल करते हैं.
ऐसे में ज्यादातर लोग इस बात से अंजान हैं कि एक ऐसा खट्टा फल है जिसके रस से ग्लोइंग स्किन पाई जा सकती है.
दरअसल हम बात कर रहे हैं नींबू के रस की, जिसे नेचुरल स्किन केयर का हीरो माना जाता है.
नींबू का रस त्वचा पर नेचुरल टोनर की तरह काम करता है और पोर्स को टाइट करता है.
इसमें मौजूद विटामिन C त्वचा की डलनेस को दूर करके निखार लाता है, साथ ही ग्लो बढ़ाता है.
ऐसे में इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड त्वचा की डेड स्किन को हटाकर उसे स्मूद बनाता है.
बता दें कि नींबू का रस टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में भी मदद करता है.
इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों और त्वचा संक्रमण से लड़ने में मदद करता है.
ऐसे में बेसन, दही या चावल के आटे के साथ नींबू का रस मिलाकर स्क्रब या फेस पैक तैयार किया जा सकता है.
Read More
बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस खट्टे फल के रस से पाएं नेचुरल ग्लोइंग स्किन!
नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!
विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने के लिए बेस्ट
बिना ओवन अब बच्चों के लिए बनाएं मिनी पिज्जा, इस रेसिपी से घर बैठे मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट!