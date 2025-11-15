Inkhabar Hindi News
लक्ष्मी जी ही नहीं, विष्णु जी की है 3 ओर पत्नियां! यहां जानें नाम 

भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है. सभी जानते हैं कि उनकी पत्नि का नाम लक्ष्मी जी है.

लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी की है 3 ओर पत्नियां है

कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार, लक्ष्मी जी के अलावा विष्णु जी की 3 ओर पत्नियां है.

लक्ष्मी जी के अलावा, विष्णु जी की तीन पत्नियों का नाम श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी है.

भगवान विष्णु जी की पत्नी श्रीदेवी को धन और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है

वहीं भूदेवी को साक्षात क्षमा और करुणा का प्रतीक माना गया है.

भगवान विष्णु जी की तीसरी पत्नी नीला देवी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक कहा गया है

भगवान विष्णु जी की ये तीनों ही पत्नियां मां लक्ष्मी का ही रूप है.

दक्षिण भारत में मां लक्ष्मी जी के इन स्वरूपों का बेहद महत्वता है.

