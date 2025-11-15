✕
Nov 15, 2025
Chhaya-sharma
लक्ष्मी जी ही नहीं, विष्णु जी की है 3 ओर पत्नियां! यहां जानें नाम
भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है. सभी जानते हैं कि उनकी पत्नि का नाम लक्ष्मी जी है.
लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी की है 3 ओर पत्नियां है
कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार, लक्ष्मी जी के अलावा विष्णु जी की 3 ओर पत्नियां है.
लक्ष्मी जी के अलावा, विष्णु जी की तीन पत्नियों का नाम श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी है.
भगवान विष्णु जी की पत्नी श्रीदेवी को धन और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है
वहीं भूदेवी को साक्षात क्षमा और करुणा का प्रतीक माना गया है.
भगवान विष्णु जी की तीसरी पत्नी नीला देवी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक कहा गया है
भगवान विष्णु जी की ये तीनों ही पत्नियां मां लक्ष्मी का ही रूप है.
दक्षिण भारत में मां लक्ष्मी जी के इन स्वरूपों का बेहद महत्वता है.
Read More
मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज
दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स !
₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स जिन्होंने सिर्फ 10 महीनों में भारी मुनाफा दिया
भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है