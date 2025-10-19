✕
Oct 19, 2025
Karishma-upadhyay
जीभ साफ न करने से हो सकते हैं 7 नुकसान, आज ही छोड़ें ये खराब आदत!
ज्यादातर लोग ब्रश करने के बाद जीभ साफ नहीं करते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
तो आइए आज हम आपको जीभ साफ न करने से सेहत को होने वाले 7 नुकसान के बारे में बताते हैं.
जीभ साफ न करने से माउथ बैक्टीरिया बढ़ते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है.
माउथ बैक्टीरिया-
जीभ पर जमा बैक्टीरिया दांतों और मसूड़ों की समस्याएं बढ़ा सकते हैं.
मसूड़ों की समस्याएं-
रोजाना जीभ न साफ करने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.
पाचन संबंधी परेशानियां-
इससे टेस्ट बड्स प्रभावित होते हैं और खाने का स्वाद कम हो सकता है.
टेस्ट बड्स-
मुंह में जमा हानिकारक बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं.
इम्यून सिस्टम-
जीभ पर जमा प्लाक से सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.
सिरदर्द और थकान-
लंबे समय तक जीभ साफ न करने से ये डेंटल इंफेक्शन का कारण बन सकती है.
डेंटल इंफेक्शन-
