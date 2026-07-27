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नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल
Sohail-rahman
Jul 27, 2026
Jul 27, 2026
Sohail-rahman
नोरा फतेही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं.
वो अपने डांस मूव्य की वजह से खूब जानी जाती है.
कपिल शर्मा के शो में उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था.
जिसमें उन्होंने कहा था कि 'रोर: टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस' की शूटिंग के दौरान बहस हो गई थी.
इस दौरान उन्होंने को-स्टार को थप्पड़ जड़ दिया था.
जिसके जवाब में उनके को-स्टार ने भी नोरा फतेही के बाल खींचे और थप्पड़ जड़े.
इसके अलावा, नोरा फतेही ने कहा कि वो एकदम कुत्ते जैसा था.
यह पूरा मामला 2014 का है.
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