आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने 'नो मेकअप' ट्रेंड में मचाई धूम
Heena-khan
Dec 29, 2025
'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना मेकअप वाली अपनी परफेक्ट सेल्फ़ी पोस्ट की थीं।
एक्ट्रेस दीपिका सिंह 2011 में 'दीया और बाती हम' में अपने रोल के लिए मशहूर हुई थीं। इनका नो मेकअप लुक भी खूब वायरल है.
Divyanka Tripathi भी अक्सर नो मेकअप लुक में काफी खूबसूरत लगती हैं.
हरसोरा, जो हिट टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' में काम करने के बाद मशहूर हुईं।
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम स्टार शिवांगी जोशी अक्सर बिना मेकअप के तस्वीरें पोस्ट करती हैं।
आयशा सिंह ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शूट के बीच अपने पलों की एक झलक शेयर की है।
