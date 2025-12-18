✕
50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी फिट है? ये है उनका राज!
जॉन अब्राहम शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करते क्योंकि ये शरीर की मांसपेशियों, सहनशक्ति और स्वास्थ्य पर गलत असर डालते हैं.
जॉन फिटनेस को केवल लक्ष्य नहीं बल्कि लाइफस्टाइल मानते हैं. वे प्रोटीन युक्त आहार, सब्जियां और कंट्रोस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और शुगर व प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं.
उनके व्यायाम में ताकत, सहनशक्ति और फंक्शनल मूवमेंट शामिल हैं और वे शानदार वर्कआउट को महत्व देते हैं.
जॉन का मानना है कि मेंटल पीस शारीरिक फिटनेस की नींव है.
हर दिन "ना" कहना और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना मानसिक ताकत को बढ़ाता है.
जॉन का सेहतमंद और फिट रहना उसके लंबे समय तक साफ-सुथरी और अनुशासित जिंदगी जीने का नतीजा है.
वे अचानक की डाइट या बहुत कड़ा रूटीन नहीं अपनाते, क्योंकि लंबे समय तक बनी आदतें ही स्थायी नतीजे देती हैं.
