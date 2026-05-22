निमरित कौर अहलूवालिया का बिकिनी अवतार, देखें Photos

साल 2019 में निमरित कौर अहलूवालिया ने टीवी सीरियल 'छोटी सरदारनी' में नजर आईं. मेहर ढिल्लों और सेहर गिल के किरदारों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.