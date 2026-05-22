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निमरित कौर अहलूवालिया का बिकिनी अवतार, देखें Photos
Kamesh-dwivedi
May 22, 2026
May 22, 2026
Kamesh-dwivedi
टीवी एक्ट्रेस निमरित कौर अहलूवालिया का बिकिनी में बोल्ड और ग्लैमरस अवतार इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. देखें तस्वीरें.
टीवी अभिनेत्री निमरित कौर अहलूवालिया इन दिनों फ्लोरिडा में वेकेशन मना रही हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बोल्ड और हॉट पोज देती दिख रही हैं.
एक्ट्रेस ब्राउन कलर की बिकिनी में बीच पर तस्वीरें क्लिक करा रही हैं.
उनका ये अंदाज देख फैंस हैरान हैं, क्योंकि उन्हें एक टीवी पर एक संस्कारी बहू के तौर पर लोग जानते हैं.
कभी एक्ट्रेस को पढ़ाई के दौरान, उनके वजन के कारण उनके क्लासमेट उन्हें तंग करते थे.
साल 2019 में निमरित कौर अहलूवालिया ने टीवी सीरियल 'छोटी सरदारनी' में नजर आईं. मेहर ढिल्लों और सेहर गिल के किरदारों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.
एक्ट्रेस ने रियलिटी शो बिग बॉस 16 में भी भाग लिया था.
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