\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0938\u093f\u0902\u0917\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u0948\u092a\u0930 \u0928\u093f\u0915\u0940 \u092e\u093f\u0928\u093e\u091c \u0928\u0947 \u0939\u093e\u0932 \u0939\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u094d\u092f\u0942\u0921 \u092b\u094b\u091f\u094b\u0936\u0942\u091f \u0915\u0930\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u090f\u0915-\u090f\u0915 \u092b\u094b\u091f\u094b\u0936\u0942\u091f \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0926\u093f\u0932\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0927\u0921\u093c\u0915\u093e \u0926\u0947\u0917\u0940 \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a\u0928\u0947 \u092f\u0947 \u092b\u094b\u091f\u094b \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0926\u0947\u0916 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0924\u094b.