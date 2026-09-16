निक जोनस की पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में

मई 2018 में निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा ने डेटिंग शुरू की. जुलाई में निक ने प्रियंका को प्रपोज किया और अगस्त में मुंबई में दोनों की रोका सेरेमनी हुई. दिसंबर 2018 में दोनों ने शादी कर ली और निक बन गए इंडिया वालों के लिए नेशनल जीजू.