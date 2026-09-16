निक जोनस की पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में

अमेरिकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन निक जोनस आज 34 बरस हो गए हैं. आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियां बताएंगे.
जोनस का जन्म 16 सितंबर, 1992 को डलास , टेक्सास में हुआ था. वे डेनिस ( नी मिलर) और पॉल केविन जोनास के तीसरे बेटे हैं.
निक जोनस के पिता संगीत के शौकीन थे. इसलिए घर में शुरुआत से ही निक जोनस ऐसा माहौल मिला. बताया जाता है कि जब निक छह साल के थे, तो उनकी मां डेनिस ने उन्हें ब्यूटी पार्लर में गाते हुए सुना.
निक जोनास ने महज 7 साल की उम्र में ब्रॉडवे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की इस दौरान उन्होंने ‘टाइनी टिम’, ‘चिप पॉट्स’, ‘लिटिल जेक’ और ‘गैवरोचे’ जैसे किरदार निभाए.
साल 2002 में उन्होंने अपने पिता के साथ ‘ब्यूटी एंड द बीस्ट’ में काम किया. इसी दौरान निक ने ‘जॉय टू द वर्ल्ड (ए क्रिसमस प्रेयर)’ नाम का गाना लिखा, जिसे बाद में एक म्यूजिक एल्बम में शामिल किया गया.
2015-16 में निक जोनास सिंगल थे. भाई केविन की सलाह पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को मैसेज किया और खुद को उनका फैन बताया. 2017 के मेट गाला में दोनों पहली बार मिले और साथ रेड कार्पेट पर नजर आए.
मई 2018 में निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा ने डेटिंग शुरू की. जुलाई में निक ने प्रियंका को प्रपोज किया और अगस्त में मुंबई में दोनों की रोका सेरेमनी हुई. दिसंबर 2018 में दोनों ने शादी कर ली और निक बन गए इंडिया वालों के लिए नेशनल जीजू.