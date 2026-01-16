Inkhabar Hindi News

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम करता है?

Shubahm-srivastava
Jan 16, 2026
Jan 16, 2026
Shubahm-srivastava

नियासिनमाइड क्या है? एक मल्टीटास्किंग विटामिन B3 जिसे दुनिया भर के डर्मेटोलॉजिस्ट पसंद करते हैं.

स्किनकेयर की चर्चा यह हर जगह ट्रेंड में है, लेकिन क्या यह सच में ऑयली स्किन के लिए काम करता है?

एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है सीबम को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे स्किन बैलेंस्ड और शाइन-फ्री रहती है.

काले धब्बे हल्के करता है समय के साथ मुंहासों के निशान और असमान स्किन टोन को बेहतर बनाता है.

स्किन बैरियर को मजबूत करता है सेरामाइड्स को बढ़ाता है, जिससे स्किन हेल्दी और ज़्यादा मज़बूत बनती है.

लालिमा को शांत करता है जलन को शांत करता है और सूजन वाले उभारों को कम करता है.

पोर्स में मदद करता है नियमित इस्तेमाल से दिखाई देने वाले पोर्स कम होते हैं और टेक्सचर बेहतर होता है.

अकेला नहीं: बेहतर काम करता है एक साथ यह अकेले फॉर्मूले के बजाय सहायक इंग्रीडिएंट्स के साथ सबसे अच्छा काम करता है.

लगातार इस्तेमाल ज़रूरी है नियमित इस्तेमाल के कुछ हफ़्तों में ही साफ़ सुधार दिखाई देता है.

अस्वीकरण: इस प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंताओं के बारे में हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

