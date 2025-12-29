✕
न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज
Sanskritij-jaipuria
Dec 29, 2025
दीपिका की तरह काले कपड़े पहनें, जैसे ब्लेजर या ड्रेस. हल्का मेकअप करें. ये लुक रात की पार्टी के लिए बहुत सलीकेदार लगता है.
दीपिका पादुकोण
सिंपल कपड़ों के ऊपर थोड़ा अलग डिजाइन वाला जैकेट पहन लें. इससे आपका लुक तुरंत खास और ध्यान खींचने वाला बन जाता है.
रणवीर सिंह
हल्के रंग या थोड़ी चमक वाली साड़ी पहनें. मेकअप ज्यादा भारी न रखें और बाल खुले छोड़ें. ये लुक आपको खूबसूरत बनाता है.
आलिया भट्ट
सादी टी-शर्ट, ऊपर जैकेट और अच्छे स्नीकर्स पहनें. ये घर की पार्टी या दोस्तों के साथ मिलने के लिए बढ़िया स्टाइल है.
विक्की कौशल
पूरा आउटफिट एक ही रंग में रखें. इससे लुक साफ, सधा हुआ और बहुत स्टाइलिश दिखता है.
करीना कपूर खान
सही फिट की काली शर्ट पहनें. इसके साथ घड़ी या हल्का सा एक्सेसरी काफी है. ये लुक हमेशा अच्छा लगता है.
ऋतिक रोशन
सीधी और साफ डिजाइन वाली ड्रेस चुनें. मेकअप हल्का रखें. ये लुक नए साल के जश्न के लिए सादा लेकिन सुंदर है.
कियारा आडवाणी
किसी भी कपड़े के ऊपर एक अच्छा ब्लेजर पहन लें. इससे आपका लुक तुरंत खास और असरदार बन जाता है.
शाहरुख खान
कुर्ता या कुर्ता जैकेट को पैंट के साथ पहनें. ये देसी और मॉडर्न स्टाइल का अच्छा मेल है.
आयुष्मान खुराना
ऊपर और नीचे एक जैसे कपड़ों का सेट पहनें. ये पहनने में आसान होता है और दिखने में ट्रेंडी लगता है.
अनन्या पांडे
