‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई गई ड्रेस

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि दूसरी ड्रेस जो उन्होंने पहनी थी, इसमें उनका क्लीवेज दिखाई दे रहा था. और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी. उन्होंने टीम को साफ कहा था कि वह इस ड्रेस में असहज हैं और इसे नहीं पहनना चाहतीं.