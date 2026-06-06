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टीवी की संस्कारी बहू नायरा बनर्जी का बिकिनी अवतार
Sohail-rahman
Jun 06, 2026
Jun 06, 2026
Sohail-rahman
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नायरा बनर्जी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा की हैं.
जिसमें वो बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही है.
इन तस्वीरों में समुद्र में नहाती हुई नजर आ रही है.
नायरा बनर्जी की हॉट और सिजलिंग फोटो देखने के बाद फैन्स की धड़कनें बढ़ गई हैं.
जिसमें नायरा बनज्री ब्लैक प्लोरल प्रिंटेड बिकिनी में समंदर में नहाती हुई दिखाई दे रही हैं.
वो भीगी जुल्फों को लहराकर किलर पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
नायरा बनर्जी बिकिनी पहन बीच पर जलवा बिखेरते हुए नजर आ रही हैं.
जिसमें वो ओपन हेयर और सटल मेकअप में डीवा लग रही हैं.
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