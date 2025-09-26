✕
Sep 26, 2025
Anuradha-kashyap
नवरात्रि में सबकी नज़रें आपकी ओर, Alia Bhatt स्टाइल ब्लाउज़ के साथ
By Anuradha Kashyap
26 sep 2025 07:23 AM
inKhabar.com
ब्लैक सिल्क ब्लाउज़ गोल्ड और रंग-बिरंगे सीक्विन से सजाया गया, डीप V-नेकलाइन और लंबी इयररिंग्स इसे नवरात्रि ब्लाउज़ के लिए परफेक्ट बनाती हैं.
पर्पल ब्लाउज़ पर गोल्ड एम्बेलिशमेंट्स हैं और Alia Bhatt की तरह traditional ज्वेलरी और लूज वेव्स इस नवरात्रि लुक में चार चाँद लगाते हैं
फुक्सिया ब्लाउज़ में गोल्ड और मिरर वर्क है, Floral और geometric pattern इसे नवरात्रि लुक के लिए स्टाइलिश बनाते हैं.
सफेद ब्लाउज़ पर रंग-बिरंगे फूलों की कढ़ाई है और Alia Bhatt की तरह पर्ल चोकर और हल्की वेव्स इसे फ्रेश और सुंदर बनाते हैं.
इस ब्लाउज़ को भारी गोल्ड ज्वेलरी नवरात्रि लुक को ग्लैमरस बनाती हैं, Alia Bhatt की sleek low bun ने इसे और classy बना दिया है.
बर्गंडी, ब्लैक और गोल्ड ब्लाउज़ पर geometric motifs हैं, नवरात्रि लहंगे के साथ Alia Bhatt की elegant जुमका earrings इसे परफेक्ट बनाती हैं.
Heavy embroidered वाले ब्लाउज़ पर mirror और sequin वर्क है, नवरात्रि ब्लाउज़ डिज़ाइन में Alia Bhatt की traditional earrings perfect मेल करती हैं
