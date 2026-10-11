मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

हैवी मेकअप के बजाय, मनीषा ने सॉफ्ट ग्लैम लुक चुना. उनकी आंखों और होंठों पर बिना टोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उनका ट्रेडिशनल आउटफिट सबसे अलग दिख रहा था.