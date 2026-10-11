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मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल
Shristi-s
Oct 11, 2026
Oct 11, 2026
Shristi-s
मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल
इस नवरात्रि अगर आप भी कुछ अलग दिखना चाहते हैं तो एक्ट्रेस मनीषा रानी से बंगाली लुक का इंस्पिरेशन ले सकते है.
मनीषा ने अपने बंगाली लुक के लिए सफेद साड़ी चुनी, जिसे लाल दुपट्टे के साथ पेयर किया.
लाल और सफेद कलर का कॉम्बिनेशन बंगाली ट्रेडिशनल कपड़ों की पहचान माना जाता है. साड़ी और दुपट्टे पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी पूरे लुक को और भी खास बनाती है.
बंगाली साड़ी आमतौर पर सादे स्टाइल में पहनी जाती है, लेकिन मनीषा ने इसे मॉडर्न टच दिया.
मनीषा ने साड़ी को खुले पल्लू और खुले दुपट्टे के साथ पहना. इससे ओवरऑल लुक और भी एलिगेंट और आसान लग रहा था.
लुक को खास बनाने के लिए मनीषा ने अपने बालों को वेवी कर्ल में सेंटर पार्टिंग के साथ स्टाइल किया था. उन्होंने इसे स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ पेयर किया.
बंगाली लुक को ट्रेडिशनल फील देने के लिए, मनीषा ने अपनी पार्टिंग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाई. सेंटर में एक बड़ी बिंदी का इस्तेमाल किया गया था.
हैवी मेकअप के बजाय, मनीषा ने सॉफ्ट ग्लैम लुक चुना. उनकी आंखों और होंठों पर बिना टोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उनका ट्रेडिशनल आउटफिट सबसे अलग दिख रहा था.
अगर आप नवरात्रि के दौरान हैवी मेकअप से बचना चाहती हैं, तो आप यह लुक ट्राई कर सकती हैं.
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