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कहीं व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे नकली साबूदाना, जानें कैसे लगाएं पता?
Preeti-rajput
Mar 20, 2026
Mar 20, 2026
Preeti-rajput
व्रत में साबूदाना खाने का रिवाज है. लेकिन अब मार्केट में मिलावटी साबूदाना चीजें काफी मिल रही है. इन 5 तरीकों से नकली साबूदाना पहचान सकते हैं.
असली और नकली साबूदाना
साबूदाने को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. असली साबूदाना फूलकर नरम होता है, वहीं नकली पानी में घुलने लगता है.
भिगोकर जांच करें
असली साबूदाना हल्का सफेद होता है, वहीं नकली ज्यादा चमकदार या एकदम सफेद दिखता है.
रंग और चमक पर
सूखे असली साबूदाने के दाने हाथ से दबाना पर नहीं टूटता, जबकि नकली साबूदाना जल्दी चूरा बन जाता है.
हाथ से दबाकर चेक करें
असली साबूदाना पकने के बाद दाने अलग-अलग मुलायम होने लगते हैं. वहीं नकली साबूदाना ज्यादा चिपचिपा या गाढ़ा पेस्ट जैसा हो जाता है.
टैक्सचर जांच कर लें
असली साबूदाना स्वाद में हल्का होता है, वहीं नकली में अजीब सी गंध और स्वाद आने लगती है.
स्वाद और गंध से लगाएं पता
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