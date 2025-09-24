Inkhabar Hindi News
Sep 24, 2025
नवरात्रि के दिनों सोना-चांदी खरीदना क्यों शुभ होता है?

नवरात्रि के दिनों में अगर आप सोना-चांदी खरीदते हैं तो ये काफी शुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि सोना-चांदी खरीदने से सुख और समृद्धि का वास होता है.

सोना-चांदी को काफी सालों से धन के रूप में महत्व में दिया जाता है.

हिंदू संस्कृति के मुताबिक, सोने को मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और ऐसा कहते हैं कि सोना खरीदने से घर में खुशियां आती हैं.

ऐसा कहा जाता है कि चांदी को चंद्रमा से जोड़ते हैं. ये शांति का प्रतीक माना जाता है.

नवरात्रि में सोना-चांदी खरीदने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है.

ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.

