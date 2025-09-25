Inkhabar Hindi News
 खास फलााहारी मेन्यू: व्रत में भी स्वाद और सेहत का साथ

आनंद स्वीट्स ने अपने फलााहारी मेन्यू की शुरुआत हल्के और पौष्टिक स्नैक्स से की है. 

व्रत के दौरान चावल और गेहूं की जगह सामक और राजगीरा का इस्तेमाल किया जाता है.

सामक की खिचड़ी या राजगीरा के पराठे न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को हल्का रखते हैं. 

फलााहारी मेन्यू में दही और मौसमी फलों का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है. 

दही पाचन के लिए बेहद अच्छा होता है और ठंडक भी देता है. जब इसे सेब, अनार या केला जैसे फलों के साथ खाया जाए तो यह एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक बन जाता है. 

व्रत के दिनों में सूखे मेवे सबसे अच्छा विकल्प माने जाते हैं. आनंद स्वीट्स के मेन्यू में बादाम, काजू और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं. 

डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आनंद स्वीट्स ने अपने मेन्यू में नारियल पानी और हर्बल ड्रिंक्स भी शामिल किए हैं. 

व्रत के दौरान मीठे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आनंद स्वीट्स ने स्पेशल फलााहारी मिठाइयाँ बनाई हैं. 

