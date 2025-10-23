1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं.चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.सप्ताह में 2-3 बार इस्तेमाल करें.