Oct 23, 2025
Komal-singh
नींबू और शहद फेस पैक: आपकी त्वचा की नेचुरल ग्लो सीक्रेट!
अगर आप चाहते हैं नेचुरल, ग्लोइंग और पिंपल-फ्री स्किन, तो नींबू और शहद का फेस पैक आपके लिए है सबसे आसान उपाय.
दोनों ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी त्वचा को अंदर से साफ़ और चमकदार बनाते हैं.
चलिए जानते हैं कैसे ये दोनों मिलकर आपकी स्किन को देंगे नैचुरल ब्यूटी का टच.
नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड आपकी त्वचा से डेड स्किन और ऑयल को हटाता है. इससे स्किन डीप क्लीन होकर फ्रेश दिखती है.
शहद स्किन को हाइड्रेट करता है और रूखापन दूर करता है. इससे चेहरा सॉफ्ट, स्मूद और ग्लोइंग बनता है.
नींबू के एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एक्ने को कम करती हैं और पिंपल्स के निशानों को हल्का करती हैं.
नींबू और शहद मिलकर स्किन की टैनिंग हटाते हैं और चेहरे पर नेचुरल ब्राइटनेस लाते हैं.
इस फेस पैक को लगाने से स्किन पोर्स साफ होते हैं और धूल-मिट्टी से राहत मिलती है.
1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं.चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.सप्ताह में 2-3 बार इस्तेमाल करें.
