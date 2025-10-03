✕
Oct 03, 2025
Prachi-tandon
एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की मोस्ट Erotic Photos
भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला अपनी बोल्ड और सिजलिंग सेक्सी फोटोज से सोशल मीडिया पर गदर मचाए रखती हैं.
नम्रता मल्ला
नम्रता बिकिनी से लेकर छोटे-छोटे कपड़ों में अपना हुस्न दिखाने से पीछे नहीं हटती हैं.
बिकिनी अवतार
नम्रता मल्ला को ब्रा और बिकिनी में अपना क्लीवेज दिखाने में भी कोई परहेज नहीं हैं.
बेबाक हैं नम्रता
इस फोटो में नम्रता ब्लैक शॉर्ट और रीविलिंग टॉप में अपने हुस्न का दीदार कराती नजर आ रही हैं.
ब्लैक में कमाल
नम्रता मल्ला ने बीच लुक की फोटो भी शेयर की है, जिसमें वह बिकिनी पहन समंदर किनारे मस्ती करती दिख रही हैं.
बीच लुक में कहर
एक्ट्रेस अक्सर ही अपनी फोटोज ब्रा लुक में शेयर करती हैं. इस फोटो में नम्रता ने बोल्ड लुक के साथ सेक्सी अदाएं भी दिखाई हैं.
सेक्सी अदाएं
नम्रता मल्ला को उनके फैंस भोजपुरी इंडस्ट्री की सनी लियोनी का टैग दे चुके हैं.
भोजपुरी की सनी लियोनी
नम्रता मल्ला अपने बोल्ड औऱ सुपर इरोटिक लुक्स के लिए अक्सर ही ट्रोल होती रहती हैं. लेकिन, एक्ट्रेस को इससे खास फर्क नहीं पड़ता है.
खूब होती हैं ट्रोल
नम्रता मल्ला ने भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, मराठी सहित कई म्यूजिक वीडियोज में काम किया है. इसके अलावा वह अपनी डांस रील्स से फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं.
नम्रता का वर्कफ्रंट
