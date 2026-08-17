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नागपंचमी पर आधारित 6 गाने
Kamesh-dwivedi
Aug 17, 2026
Aug 17, 2026
Kamesh-dwivedi
आज 17 अगस्त के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर जानिए नाग-नागिन पर बने उन गानों के बारे में.
जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा
तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना
तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर हैं
नाचे नागिन गली गली
नाच मेरी नागिन
मिले मन से ये मन
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