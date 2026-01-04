काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन 7 वजहों को जान रोंगटे हो जाएंगे खड़े

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, यह 195 कैरेट का हीरा दक्षिण भारत के पांडिचेरी में एक मंदिर में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की 'आंख' के रूप में जड़ा था, इसे चुराना देवता का अपमान माना जाता है.