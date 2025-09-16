पूजा हेगड़े की शानदार फिल्मों की लिस्ट

Komal Kumari

16 September  2025 3:32 PM

inKhabar.com

बॉलीवुड कॉमेडी, री-इन्कार्नेशन थीम, खूब ग्लैमर और मस्ती

Housefull 4 (2019)

बॉलीवुड डेब्यू, ऋतिक संग भव्य फिल्म, शानदार विज़ुअल्स

Mohenjo Daro (2016)

प्रभास संग पीरियड रोमांस, खूबसूरत विज़ुअल्स और ड्रामा

Radhe Shyam (2022)

एक्शन-रोमांस, वरुण तेज संग मासूमियत और खूबसूरती दिखाई

Mukunda (2014)

विजय संग तमिल डेब्यू, एक्शन-थ्रिलर में ग्लैमरस अंदाज़.

Beast (2022)

रोमांटिक डेब्यू, नई केमिस्ट्री, पहली बार स्क्रीन पर छाईं

Oka Laila Kosam (2014)

रणवीर संग कॉमेडी फिल्म, हल्की-फुल्की मस्ती भरा किरदार

Cirkus (2022)