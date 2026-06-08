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देखें दोस्ती पर बनीं ये फिल्में

Kamesh-dwivedi
Jun 08, 2026
Jun 08, 2026
Kamesh-dwivedi

आज 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे मनाया जा रहा है. बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जो दोस्ती की मिशाल पेश करती हैं.

3 इडियट्स

बदमाश कंपनी

छिछोरे

दिल चाहता है

मडगांव एक्सप्रेस

शोले

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा

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देखें दोस्ती पर बनीं ये फिल्मेंकौन हैं नेहल चुडासमा, जिन्होंने ब्राइडल लुक में तस्वीरें की शेयरPixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ खरीदने का शानदार मौकागर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!