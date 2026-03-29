स्वादिष्ट के साथ फायदेमंद भी हैं खरबूजे के बीज

खरबूजे के बीज दिखने में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें पोषण भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये स्वाद में हल्के और कुरकुरे होते हैं, जिन्हें आप स्नैक की तरह भी खा सकते हैं.