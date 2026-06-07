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जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी की कहानी

Kamesh-dwivedi
Jun 07, 2026
Jun 07, 2026
Kamesh-dwivedi

लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 17 के विजेता और जाने-पहचाने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.

मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में एक गुजराती मुस्लिम परिवार में हुआ था.

आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गुजारा चलाने के लिए छोटे-मोटे काम किए.

जब मुनव्वर फारूकी दस साल के थे, तब उन्होंने गुजरात के गोधरा दंगों के दौरान अपना घर जलते हुए देखा और बेघर हो गए. अपनी मां की मृत्यु के बाद, वे 14 साल की उम्र में मुंबई के डोंगरी चले गए.

जनवरी 2020 में, मुनव्वर फारूकी ने अपना पहला स्टैंड-अप कॉमेडी वीडियो 'भारत में राजनीति, इंस्टाग्राम और साइन बोर्ड' शीर्षक से अपलोड किया

जनवरी 2021 में, मुनव्वर फारूकी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मुनरो कैफे में प्रस्तुति दे रहे थे. भाजपा विधायक मालिनी गौर के पुत्र एकलव्य सिंह गौर ने उन पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक चुटकुले सुनाने का आरोप लगाया और कार्यक्रम रोक दिया.

मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 37 दिनों के बाद उन्हें जमानत दे दी.

मुनव्वर फारूकी ने 2023-24 में सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए शो बिग बॉस सीजन 17 का खिताब जीता था. इस शो ने उन्हें लोगों के बीच और पॉपुलर कर दिया.

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