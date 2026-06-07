जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी की कहानी

मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 37 दिनों के बाद उन्हें जमानत दे दी.