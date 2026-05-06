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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक की बड़ी बातें
Sohail-rahman
May 06, 2026
May 06, 2026
Sohail-rahman
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की खूब चर्चा हो रही है.
इस एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक टनल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है.
जिसकी चौड़ाई 23.75 मीटर है.
जबकि लंबाई 8.9 किलोमीटर है.
इसे देश के सबसे मुश्किल रास्तों में से एक माना जा रहा है.
इसका निर्माण बेहद सावधानी से किया गया है.
यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की रेस में है.
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