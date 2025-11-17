✕
Nov 17, 2025
Anshika-thakur
₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स जिन्होंने सिर्फ 10 महीनों में भारी मुनाफा दिया
10 महीनों में 5 शेयरों ने बढ़िया मुनाफा कमाया और इनकी कीमत अब भी 200 रुपये से नीचे है
2025 में बड़ा बाजार थोड़ा सुस्त जरूर रहा, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों ने शानदार रिटर्न देकर धमाल मचा दिया है
यह लिस्ट में टॉप पर स्वदेशी इंडस्ट्रीज है. इस शेयर ने 10 महीनों में चौंकाने वाला रिटर्न दिया। साल की शुरुआत में 2.92 रुपये का शेयर अब 103.95 रुपये का हो गया है
निवेशकों के लिए खुशखबरी श्री चक्रा सीमेंट का शेयर 2025 में 2,184% बढ़ा, 3.46 रुपये से बढ़कर 79.06 रुपये हो गया
निवेशकों के लिए खबर: एलीटकॉन इंटरनेशनल ने 10 महीने में 1,490% का रिटर्न दिया 10.37 रुपये से बढ़कर 164.95 रुपये हो गया
iStreet नेटवर्क ने इस साल सुपर मल्टीबैगर रिटर्न दिया. 10 महीने पहले 4.07 रुपये का शेयर अब 62.03 रुपये का हो गया है, यानी 1,424% की बढ़ोतरी
रियल एस्टेट कंपनी अरुनिस एबोड का शेयर साल की शुरुआत में 7.81 रुपये था अब 101 रुपये का हो गया है जिससे निवेशकों को 1,200% का फायदा हुआ
Read More
मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज
दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स !
₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स जिन्होंने सिर्फ 10 महीनों में भारी मुनाफा दिया
भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है