₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स जिन्होंने सिर्फ 10 महीनों में भारी मुनाफा दिया

यह लिस्ट में टॉप पर स्वदेशी इंडस्ट्रीज है. इस शेयर ने 10 महीनों में चौंकाने वाला रिटर्न दिया। साल की शुरुआत में 2.92 रुपये का शेयर अब 103.95 रुपये का हो गया है