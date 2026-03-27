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गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी से पाएं चमकदार त्वचा, जानें फायदे और लगाने का सही तरीका
Ranjana-sharma
Mar 27, 2026
Mar 27, 2026
Ranjana-sharma
गर्मियों में त्वचा ऑयली और बेजान हो जाती है. ऐसे में मुल्तानी मिट्टी एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है, जो चेहरे को ठंडक और निखार देती है.
गर्मियों में नेचुरल ग्लो का राज है मुल्तानी मिट्टी
मुल्तानी मिट्टी एक नैचुरल क्ले है, जो त्वचा से गंदगी और अतिरिक्त तेल को साफ करने में मदद करती है.
क्या है मुल्तानी मिट्टी?
यह चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर स्किन को फ्रेश और मैट लुक देती है.
तेलिय त्वचा से छुटकारा
मुल्तानी मिट्टी बैक्टीरिया को कम करती है और पिंपल्स व एक्ने को ठीक करने में मदद करती है.
पिंपल और एक्ने में फायदेमंद
धूप से झुलसी त्वचा को ठंडक देकर टैन हटाने में कारगर है.
टैन हटाने में मददगार
यह स्किन को टाइट बनाकर झुर्रियों को कम करने में मदद करती है और चेहरे पर ग्लो लाती है.
नेचुरल ग्लो और कसाव
यह स्किन को टाइट बनाकर झुर्रियों को कम करने में मदद करती है और चेहरे पर ग्लो लाती है.
नेचुरल ग्लो और कसाव
मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल या दही मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर ठंडे पानी से धो लें.
लगाने का सही तरीका
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