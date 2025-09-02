इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं खूब मान-सम्मान

mulank 1 personality-\u0905\u0902\u0915 1 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092c\u091a\u094d\u091a\u0947 \u092c\u091a\u092a\u0928 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0939\u0930 \u0915\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0935\u094d\u0935\u0932 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u091a\u0940\u091c\u093c\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0939\u093e\u0938\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\u092f\u0947 \u0906\u0917\u0947 \u091a\u0932\u0915\u0930 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0905\u092b\u0938\u0930 \u092c\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\n\n