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कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम
Sohail-rahman
Jul 26, 2026
Jul 26, 2026
Sohail-rahman
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया है.
उन्हें गुजर-बसर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी.
उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 26 जुलाई, 1986 को हुआ था.
शुरुआती दिनों में अपना और परिवार का पेट पालने के लिए कई तरह के काम किए.
उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी काम किया है.
जहां उन्हें रोजाना 100 रुपये मिलते थे.
नौकरी के साथ-साथ वो ब्यूटी और फैशन प्रतियोगिता में भाग लेती थी.
मुग्धा गोडसे ने मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
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