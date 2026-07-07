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एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स
Kamesh-dwivedi
Jul 07, 2026
Jul 07, 2026
Kamesh-dwivedi
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई को 45 बरस के हो गए. इस मौके पर जानिए एम धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के कुछ डायलॉग्स.
धोनी- मिलना चाहेंगी आप? प्रियंका- दिल्ली आना पड़ेगा तुम्हें. वैसे वाइजैग आई थी ऑफिस के काम से. प्रियंका- वैसे मन बना लें तो दिल्ली दूर नहीं हैं महेंद्र जी.
जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो.
दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए जीते हैं.
अगर कोई चीज तुम्हारे अंदर से आती है, तो उसे करो.
जिंदगी में सब गेंद एक समान थोड़े ना मिलेगा, योग्यता के बराबर खेलना है और टिके रहना है, स्कोरबोर्ड अपना आप बढ़ेगा.
एक कैप्टन तभी अच्छा कैप्टन हो सकता है जब उसकी टीम अच्छी होगी.
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